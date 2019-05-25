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10-15 грамм мяса заражают человека. Лечить заболевание сложно, можно умереть от поражения лёгких.

Эксперты обнаружили, что опасным для человека могут быть медведи — они носят тяжёлое заболевание. Исследование было проведено на Сахалине. Оказалось, что мясо сахалинских медведей содержит паразитов, опасных для жизни человека, 2 из 5 проб были заражены личинками триханелл.

Стоит отметить, что паразиты живут в представителях фауны, питающихся падалью. Человеческий организм слаб для действия трихинеллеза. 10-15 грамм заражённого паразитами мяса подвергают человека риску.

Личинки помещаются в мышцах человека и постепенно их разрушают. Спустя месяц они обосновываются — образуется плотная фиброзная капсула, которая уплотняется из-за солей кальция. На 1 килограмм мышц приходится 15 000 личинок.

В конечном итоге приводит к нежелательным последствиям — протекает как в лёгкой, так и в тяжёлой формах. Иногда заболевание заканчивается смертельным исходом от миокардита или поражения легких. Паразиты устойчивы к термической обработке.

Между тем медвежатина на Сахалине является популярной, поскольку представители этого вида весьма многочисленны, а мясо вкусное. Но эксперты советуют быть осторожными: даже при длительном лечении вытравить паразитов из организма очень тяжело.