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Некоторые продукты питания способны не только отобрать здоровье, но даже убить человека. Разумный рацион снизит риски развития болезни.

Американские медики в результате исследования выяснили, что пагубнее всего на организм влияет обработанное мясо, фаст-фуд и чипсы при дефиците цельного зерна и молочных продуктов. Как показывает статистика, неправильная диета может вызвать рак и привести к смерти. У людей, предпочитающих обработанное мясо и фаст-фуд, чаще других развиваются онкологические заболевания. Особенно, это касается тех, кто мало употребляет зерновых и молочных продуктов. В связи с этим, врачи разработали специальные рекомендации, способные сохранить не только здоровье, но и жизнь.

Чтобы минимизировать риск развития рака нужно есть больше овощей и фруктов. Полностью отказываться от мяса не стоит, но нужно ограничить его употребление и избегать переработанных продуктов. Речь идёт о консервах, колбасах, тушенке, изготовленной предприятиями. Пользу организму принесут, яйца, орехи, оливковое масло, рыба. В сёмге, осетре, тунце содержится много жирных кислот. Именно эта рыба оказывает наибольшее положительное воздействие на здоровье.

Стоит отметить, что популярное в наше время голодание может только ухудшить ситуацию. На жёстких диетах организм недополучает питательные вещества. В результате ослабляется иммунитет и способен развиться рак. К подбору диет необходимо подходить с особой осторожностью, чтобы не нанести вред вместо пользы. Рекомендуется обращаться за помощью к экспертам, которые хорошо разбираются в тонкостях питания, имеют немалый опыт и способны разработать разумный план.