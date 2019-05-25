Дефицит витамина C: Ученые назвали видимые симптомы

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Синяки и ссадины, которые долго заживают, могут свидетельствовать о недостатке витаминов.

Витамин C является одним из важнейших веществ здорового организма. Ввиду того, что он растворяется в воде и выходит при мочеиспускании, важно поддерживать уровень витаминов в организме.

Одна из функций витамина C заключается в питании протеинов, отвечающих за восстановительные процессы в организме. В частности, он укрепляет кровеносные сосуды, кожные покровы, и участвует в защите костей и зубов.

В современном мире дефицит витамина C встречается редко, тем не менее ученые отмечают его распространенность в некоторых регионах. Специалисты назвали видимые симптомы, свидетельствующие о недостатке витамина.

Так, врачи рекомендуют обращать внимание на свою внешность — если на теле появляются ссадины от легких прикосновений, а кожа стала сухой — это может свидетельствовать о недостатке витаминов. Часто недостаток питательных веществ можно перепутать со сложными заболеваниями, так как дефицит способен вызвать резкий набор веса или хроническую усталость.

Диетологи напоминают, что лучшим источником витаминов являются овощи и фрукты, которые не следует заменять витаминными комплексами. Так, много витамина C содержится в черной смородине, ягодах и картофеле.