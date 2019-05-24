Всё полезно, что в рот полезло: Медики учатся заменять «белый» жир на «коричневый»

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Тёмные жиры способствуют похудению, а светлые помогают набрать килограммы.

Медики из Университета штата Юта выяснили, что лишний вес зависит от того, какие продукты преобладают в рационе и какие жиры в организме преобладают. Согласно проведённым исследованиям, не всё полезно, что в рот полезло — некоторые продукты, даже с большим содержанием жиров, могут совершенно не нести никакого вреда, а другие — наоборот.

Медики учатся заменять «белый» жир на «коричневый». Дело в том, что белые жировые клетки намного вреднее коричневых: они менее эффективно сжигают энергию, чтобы держать организм в тепле. Медики намерены разработать средство, которое поможет увеличить количество жировых клеток, сжигающих энергию.

Последние исследования показали, что существует ген, который помогает превращать белый жир в коричневый. Команда исследователей удалила его у мышей и поместила их в помещение с низкой температурой — в таких условиях организм вырабатывает коричневые клетки. Животные начали сбавлять в весе.

Когда лекарство станет доступно для применения на людях, медикам удастся снизить уровень глюкозы в крови. Медики смогут вмешиваться в обмен веществ организма при каких-либо нарушениях. Данный метод будет необходим в том случае, если человек уже не в состоянии самостоятельно скинуть лишние килограммы.

Здесь стоит не забывать о том, что любое средство против ожирения должно быть использовано в совокупности с остальными, чтобы можно было получить положительный эффект. Необходимо не забывать про здоровый образ жизни, правильный режим питания и удовлетворение жизнью — в таком случае у человека не возникает желания заменить недостающий компонент едой.