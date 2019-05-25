ТОП-3 элексира молодости: Эксперты дали выпускникам советы, как сохранить красоту во взрослой жизни

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Клубника, лук и яблоки защищают иммунитет. Также предотвращают воспаления органов и депрессию.

После окончания школы у подростков начинаются трудности, поскольку необходимо решать какие-то сложные задачи. Зачастую это вызывает сильный стресс и влияет на организм, заставляя его не только болеть, но и преждевременно стареть. Про ТОП-3 «элексира молодости», которые помогут сохранить красоту во взрослой жизни, рассказали эксперты.

Говоря про советы, которые дали выпускникам эксперты, стоит назвать такие продукты как клубника, яблоко и лук — они помогают улучшить общее состояние здоровья тела, а также увеличить удлинение нескольких задержанных клеток в организме. Действие полезных элементов усиливается во время старения клеток.

Стоит отметить тот факт, что мёртвые клетки очень плохо влияют на иммунную систему человека и вызывают воспаления, депрессию. Вещества истощают повреждённые клетки так, что те не могут уже ровным счётом принести никакого вреда организму.

Одним из таких продуктов является клубника. Это связано с тем, что она предотвращает дегенерацию мозга и неврологические расстройства, в том числе и болезнь Альцгеймера. Проблема заключается только в том, что в зимний период её нет в таких больших количествах и производители используют много добавок.

Также стоит сказать про яблоко, фрукт, который является одним из наиболее популярных среди населения. Это обусловлено тем, что яблоки содержат множество питательных веществ. Они помогают защитить лёгкие, к тому же придают коже сияние и удаляют мёртвые клетки кожи.

Что касается лука, то он напрямую связан с иммунной системой и оберегает её. Эксперты выяснили, что те, кто ест много лука, живут долго и не страдают заболеваниями. Овощ выводит из организма плохой холестерин, тем самым очищая кровь.

Кроме того, стоит сказать о том, что сохранять молодость помогают активный образ жизни, здоровый сон и сбалансированное питание. Постоянное движение позволяет человеку чувствовать себя бодрым, а при правильном режиме он рационально расходует свои силы.