Зачем диета? Диетолог рассказала о здоровой замене привычным продуктам

Сегодня, 10:58

Плов может быть из гречки, а салат заправлен йогуртом.

Проблему ожирения в современном мире приравнивают к эпидемии. Однако, среди людей есть ошибочное мнение, что преодолеть недуг можно только с помощью специальных диет и спорта. Альбина Комиссарова решила развеять этот миф и рассказала о здоровой замене привычным продуктам питания. «Зачем диета, если есть альтернативная и менее калорийная еда?», спрашивает она и приводит несколько примеров.

В первую очередь диетолог рассказала о замене сладких напитков, которые в сезон жары приобретают особую популярность. Например, одна чашка холодного кофе со сливками, может содержать в себе от 450 ккал. Полезной альтернативой в этом случае станет простое кофе с молоком, но без сахара. Любители сладкого могут побаловать себя ложечкой сахара, мёда, сиропа или же водой с фруктами.

Во-вторых, Комисарова рекомендует ограничить употребление белого риса в пользу гречки, овса, кукурузной крупы, а также чёрного или красного риса. Это не значит, что стоит вовсе отказаться от привычной белой крупы, но рафинированные углеводы в большом количестве явно не пойдут человеку на пользу.

В-третьих, как и любые другие овощи, картофель полезен в запечённом виде, а не в виде пюре. Если же хочется разнообразия, то здоровой и менее калорийной заменой, станет пюре из цветной капусты. Все те, кто любит сметану могут попробовать греческий йогурт. Он густой и вовсе не кислый. Также диетолог упомянула хлеб из муки высшего сорта, который ошибочно причисляют к продуктам здорового питания. Его можно заменить хлебом из цельно-зерновой или ржаной муки.