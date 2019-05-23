Чем выше давление, тем выше вероятность приступа - учёные

Сегодня, 22:59

Учёные также предупреждают, что ситуация усугубляется с возрастом.

Высокий риск артериального давления становится более серьезным, чем старше мы становимся, и это состояние особенно часто встречается у пожилых людей. Для пожилых людей с высоким кровяным давлением ответ может быть очевидным. Но как же это работает? Высокое кровяное давление часто называют «тихим убийцей», поскольку оно увеличивает риск сердечных приступов и инсультов. Высокое кровяное давление возникает, когда сила крови на стенку артерии слишком высока. К сожалению, риск высокого кровяного давления увеличивается с возрастом, что делает его особенно распространенным среди пожилых людей. Агрессивное лечение может улучшить результаты для пожилых людей на основе последних результатов.

Врачи рекомендуют обратить внимание на следующие симптомы высокого давления: частые головные боли, усталость и головокружение, боль в груди, затруднённое дыхание, проблемы со зрением, нерегулярное сердцебиение.

Любой человек может развить высокое кровяное давление, и живя с этим заболеванием, всегда нужно знать свой уровень кровяного давления, вкладывая средства в его отслеживание. Также важно понимать свои риски и симптомы и всегда пытаться сделать более здоровый выбор в своей жизни, например, принимать лекарства и открыто общаться с врачом.