Мыши-химеры помогли найти «противоядие» болезни Дауна – медики

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С помощью гена OLIG2 можно исключить аномалии в развитии эмбриона.

Специалистам американского медицинского центра удалось обнаружить ген, активность которого приводит к слабоумию пациентов с синдромом Дауна. Эксперименты с химерными мышами помогли сделать это открытие.

Ген имеет название OLIG2. С его помощью можно исключить аномальные проявления болезни на самой ранней стадии развития эмбриона. Ликвидация этого гена способна восстановить баланс возбуждающих и тормозящих нейронов. Такое действие улучшит познавательные функции.

По данным специалистов, заболевание Дауна встречается у 25% жителей планеты. Проблемы с умственным развитием человека возникают из-за недостатка одной копии 21 хромосомы.

Мыши-химеры помогли выяснить, что Ген OLIG2 способен отвечать за создание ГАМК-нейронов, которые контролируют нервную систему. Исследователи снизили активность данного гена с помощью коротких молекул РНК. В результате чего количество ГАМК-нейронов в головном мозге мышей уменьшилось. По словам медиков, новое поколение химер не будет обладать проблемами с памятью.

Представители медицинской сферы продолжают изучать возможности открытого гена. Врачи полагают, что дальнейшая работа поможет найти «противоядие» синдрому Дауна.

Ранее сообщали, что российские специалисты за последние 7 лет все чаще выявляют развитие болезни внутриутробно. Однако рождаемость детей с этим синдромом уменьшилась.