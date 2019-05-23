Загар без вреда: Онколог рассказал, как избежать риск возникновения меланомы

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Даже солнцезащитные крема не способны полностью защитить от ультрафиолета.

Врач-онколог Андрей Розин рассказал, что летом повышается риск возникновения меланомы. Эти образования появляются из-за злокачественных раковых клеток, которые прорастают во все кожные слои и метастазируются. Больше всего в группе риска оказываются любители солнечных ванн.

Андрей Розин поделился советами, как нужно загорать без вреда для организма.

По словам специалиста, самый безопасный загар можно получить во время плавания: тело будет равномерно принимать солнечные лучи без повышенной дозы ультрафиолетовых потоков.

Солнечные ванны, конечно, полезны для организма, однако при этом не нужно «жарить» тело под открытым солнцем: рассеянные лучи имеют лучший эффект для человека. Онколог отметил, что загорать желательно в тени, под тентом, при этом стоит защитить тело лёгкой одеждой.

Врачи рекомендуют дополнительно использовать солнцезащитные крема с индексом SPF от 40 и выше, однако даже они не способны в полной мере минимизировать влияние ультрафиолета. После купания в водоёме крем советуют нанести повторно, даже если он водостойкий.

Андрей Розин также добавил, что избежать повышенное влияние можно, если соблюдать правильный режим нахождения на солнце: загорать нужно с раннего утра до обеда и с 16:00 до заката.

Медики сообщили, что естественный солнечный загар намного безопаснее, чем солярий.