Дедовский секрет молодости раскрыт - Судоку и кроссворды замедляют старение мозга

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Решение головоломок позволит сохранить острый ум на 10 лет дольше обычного.

Эксетерским Университетом и Королевским колледжем Лондона проведено крупнейшее на данный момент онлайн-исследование, согласно которому пожилые люди, разгадывающие различные кроссворды на регулярной основе, показывают сильные мыслительные и умственные способности.

Люди возрастом от 50 лет часто разгадывающие судоку и кроссворды улучшают работу своего мозга, чем замедляют его старение. В исследовании приняли участие более 19 000 человек. Базой для исследования стала платформа PROTECT-исследований, являющаяся крупнейшим онлайн проектом среди пенсионеров. Узнав у испытуемых частоту решения ими головоломок, исследователи провели ряд тестов над мозгом. Учёные заметили закономерность — чем чаще люди решали головоломки, тем сильнее были их показатели в заданиях на внимательность, запоминание и рассудительность.

Показатели работы мозга пожилых людей, решающих головоломки на регулярной основе, эквивалентны состоянию мозга тех, кто младше их на 10 лет. Такие люди более точны в решении задач и работе, обладают острой памятью и внимательностью.

Исследователи не утверждают, что решение кроссвордов способствует снижению риска развития старческого слабоумия, но подтверждают аналогичные исследования, указывающие на позитивное влияние головоломок на работу мозга.

Пользователи сети считают, что «дедовский секрет молодости» раскрыт и увлечение пожилых людей головоломками вовсе не бесполезно, как считали ранее.