Неправильное питание является причиной некоторых видов рака – Врачи

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Под неправильным питанием подразумевается малое количество потребляемых овощей и фруктов, цельнозерновых и молочных продуктов, высокое потребление красного мяса и сладких газированных напитков.

Пока онкологические заболевания уносят миллионы жизней в год, медики и учёные пытаются найти причины их возникновения и методы лечения.

Недавнее исследование говорит о том, что неправильное питание является причиной некоторых видов рака. Его результаты опубликованы в международном журнале Jnci Cancer Spectrum, издающемся по всему спектру онкологических исследований.

Проведённый опыт показал, что около 80 тысяч случаев рака в США среди людей старше 20 лет были связаны с неправильным питанием. Это примерно 5% всех случаев инвазивного рака, говорит доктор Фан Фан Чжан, эпидемиолог по питанию и раку из Университета Тафтса в Бостоне, она также является автором исследования.

Под неправильным питанием подразумевается малое количество потребляемых овощей и фруктов, цельнозерновых и молочных продуктов, высокое потребление красного мяса и сладких газированных напитков.

Врачи обнаружили, что рак толстой и прямой кишки имел наибольшее количество и долю случаев (38,3%), связанных с неправильным питанием.

Кроме того, исследователи обнаружили, что мужчины в возрасте от 45 до 65 лет и принадлежащие к этническим меньшинствам, включая чернокожих и латиноамериканцев, имели самую высокую долю развитием рака связанного с питанием, по сравнению с другими группами.

Медики рекомендуют питаться правильно и покупать органические продукты, тогда вероятность возникновения онкологии будет значительно ниже.