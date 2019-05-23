Онкологи: первый отечественный препарат от рака будет протестирован на людях

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"Алофаниб" призван блокировать рост раковых клеток у тех, кому ранее не помогли стандартные методы лечения.

Новейший препарат был создан фирмой “Русские фармацевтические технологии” при поддержке инновационного центра «Сколково». Министерство здравоохранения России одобрило проведение клинических испытаний на безопасность и эффективность вакцины для людей.

Алофаниб является первым отечественным таргетным препаратом, который был разработан для людей, страдающих раком желудка. Принцип его работы заключается в том, что он борется с рецептором FGFR2 (мембранный белок) снаружи злокачественной клетки. Мембранный белок способен активировать не только рост опухоли с распространением метастазов, но также спровоцировать деление клетки.

Этот принцип препарата был признан инновационным и запатентован мировыми медицинскими центрами. Мировое сообщество ученых заявило, что доклинические результаты тестирования дают веское основание о необходимость расширения изучения действия данной вакцины.

Известно, что клинические испытания для людей с опухолью желудка будут организованы в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове и Омске.

Напомним, что рак желудка является одним из самых распространённых онкологических заболеваний. Опухоль способна развиться в любом из отделов желудка, распространивши метастазы на другие органы человека. Этому недугу мужчины подвержены больше женщин, примерно на 10%.

Конкретные причины возникновения онкологии пока не ясны, но в зону риска попадают люди, в первую очередь, с наследственной предрасположенностью к раку желудка и имеющие другие злокачественные опухоли, а также страдающие ожирением.