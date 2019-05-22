Осталось 3 недели: Иммунолог рассказала, когда аллергиков «атакует» мятлик луговой

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Бороться с аллергией — бесполезно, однако можно уменьшить её влияние.

Мятлик луговой относится к разряду агрессивных аллергенов, поэтому он «атакует» человеческий организм очень часто. Именно это растение открывает сезон обострения для аллергиков. Большинство представителей злаковых начинают активное цветение в средине июня.

Российский иммунолог Надежда Логина рассказала, что осталось всего 3 недели до начала мучений аллергиков. Она отметила, что злаковые растения часто используют для оформления газона. Именно эти представители и будут цвести все лето. Эти «аллергические» растения обладают ужасной особенностью: когда одни заканчивают цвести, другие начинают проявляться. Мятлик луговой первым объявит войну аллергикам, которым придется защищаться аж до самой осени.

По словам медиков, излечиться от аллергии невозможно, однако можно «скрыться» от неё.

Так как пыльца злаковых будет все лето, то специалисты советуют как можно чаще делать влажную уборку помещения, а на окна повесить мокрые тряпки, чтобы они сдерживали пыльцу.

Газоны имеют особую опасность для аллергиков, ведь частицы растения в большом количестве находятся в одном месте. Чтобы предотвратить повышенное скопление пыльцы, нужно косить газон до появления цветения: тогда не появятся колоски и пыльца.

Когда зацветёт мятлик луговой, иммунологи советуют укрепить свой организм с помощью правильного питания. Добавить в рацион нежирные супы, бобовые, молочные продукты, овощи, говядину. Советуют исключить изделия из муки, сладости, консервы и мёд.

Медики рекомендуют не запускать аллергию, ведь это приведёт к серьёзным осложнениям.