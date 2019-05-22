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Сочетание отдыха, диеты и тренировок никто не отменял, говорит диетолог.

ТОП-5 шагов для плоского живота назвали эксперты перед стартом нового пляжного сезона. Достижение успеха сводится к правильному сочетанию диеты, физических упражнений и движений, которые заставят организм мобилизовать запасы жира, которые в течение некоторого времени оставались на прежнем уровне. Первое, что стоит понимать - изменения ключ к успеху. Часто организму нравится сохранять стабильность, поэтому, если в течение некоторого времени только есть, организм не поймёт, что важно худеть и меньше кушать. Это исправить легко, если соблюдать диету и заняться фитнесом первые недели.

Второй шаг - чередовать углеводы. Точно так же, как корректировка потребления калорий может помочь увеличить скорость метаболизма, также можно регулировать количество углеводов, которые употребляются при каждом приеме пищи. Например, в течение одного или двух дней в неделю стоит снижать общее потребление углеводов или увеличиваете потребление углеводов в течение первой половины дня и сокращать его ночью.

Третий шаг – соблюдать пост. Использование низкокалорийного дня один или два раза в неделю или длительное голодание в течение ночи, по крайней мере, 14-16 часов без еды, может помочь истощить запасы глюкозы, которые есть в печени и мышцах. Это автоматически приведёт к плоскому животу. Четвёртый шаг – не переусердствовать с упражнениями.

План тренировок не должен сильно изматывать организм, поскольку изнурительные занятия дадут негативный результат, говорят эксперты.

«Когда мы пытаемся похудеть (особенно вес, который был там в течение некоторого времени), мы часто испытываем искушение делать все больше и больше упражнений. Что мы действительно знаем об увеличении скорости метаболизма, так это то, что короткие всплески высокоинтенсивной активности гораздо более эффективны для мобилизации запасов жира, чем длительные сеансы, когда частота сердечных сокращений не так высока», - объясняет эксперт.

И последняя рекомендация на пути к плоскому животу – двигаться после еды. Это один из самых простых способов сбросить несколько килограммов, но редко думает об этом. Прогулка после еды помогает забрать глюкозу из кровотока, что, в свою очередь, помогает снизить уровень инсулина. Это также означает, что появляется больше шансов сжигать лишний жир между приемами пищи, особенно в течение ночи.