Сочетание отдыха, диеты и тренировок никто не отменял, говорит диетолог.
ТОП-5 шагов для плоского живота назвали эксперты перед стартом нового пляжного сезона. Достижение успеха сводится к правильному сочетанию диеты, физических упражнений и движений, которые заставят организм мобилизовать запасы жира, которые в течение некоторого времени оставались на прежнем уровне. Первое, что стоит понимать - изменения ключ к успеху. Часто организму нравится сохранять стабильность, поэтому, если в течение некоторого времени только есть, организм не поймёт, что важно худеть и меньше кушать. Это исправить легко, если соблюдать диету и заняться фитнесом первые недели.
Второй шаг - чередовать углеводы. Точно так же, как корректировка потребления калорий может помочь увеличить скорость метаболизма, также можно регулировать количество углеводов, которые употребляются при каждом приеме пищи. Например, в течение одного или двух дней в неделю стоит снижать общее потребление углеводов или увеличиваете потребление углеводов в течение первой половины дня и сокращать его ночью.
Третий шаг – соблюдать пост. Использование низкокалорийного дня один или два раза в неделю или длительное голодание в течение ночи, по крайней мере, 14-16 часов без еды, может помочь истощить запасы глюкозы, которые есть в печени и мышцах. Это автоматически приведёт к плоскому животу. Четвёртый шаг – не переусердствовать с упражнениями.
План тренировок не должен сильно изматывать организм, поскольку изнурительные занятия дадут негативный результат, говорят эксперты.
И последняя рекомендация на пути к плоскому животу – двигаться после еды. Это один из самых простых способов сбросить несколько килограммов, но редко думает об этом. Прогулка после еды помогает забрать глюкозу из кровотока, что, в свою очередь, помогает снизить уровень инсулина. Это также означает, что появляется больше шансов сжигать лишний жир между приемами пищи, особенно в течение ночи.