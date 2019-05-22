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Это яйца, чечевица, льняные семена, перец чили, имбирь и брокколи.

Некоторые продукты содержат в себе специфические питательные вещества, которые ускоряют метаболизм. Метаболизм это скорость, с которой организм сжигает калории и осуществляет другие процессы связанные с пищеварением.

Недавно специалистами по питанию были названы 7 продуктов, помогающие похудеть к лету путём ускорения метаболизма.

На первом месте в этом списке стоят яйца, которые содержат достаточное количество белка. Согласно недавнему исследованию у людей, потребляющих 30% от общего количества калорий в день из белка, уровень метаболизма был выше, чем у тех, кто потреблял 10-15%.

На втором месте стоит представитель бобовых — чечевица. Учёные уверены, что этот продукт играет главную роль в профилактике метаболического синдрома (увеличение массы висцерального жира). Чечевица помогает сбросить лишний вес, потому что богата протеином и содержит клетчатку.

Употребление льняных семян помогает снизить риск метаболического синдрома, который, способствуют развитию диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

Также помогает худеть зелёный чай и кофе. В них содержится кофеин, который влияет на расходовании энергии и может вести к ускорению метаболизма.

Добавив в рацион перец чили, имбирь, брокколи и зелёные листовые овощи можно также существенно ускорить процесс похудения и сжигание жира.

Кроме этого диетологи советуют употреблять не менее 2 литров воды в день, спать не менее 7- 8 часов в сутки и уделять примерно 30 минут в день физическим нагрузкам. Тогда проблем с лишним весом можно легко избежать.