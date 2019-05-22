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Картофель – вот панацея «диабетикам», говорит эксперт.

Люди, страдающие диабетом 2 типа, часто сталкиваются с огромным количеством информации о том, что есть и чего следует избегать, когда речь идет о еде. Это часто может показаться ошеломляющим и запутанным, но доказано, что один овощ помогает справиться с этим заболеванием и является не только вкусным, но и сытным. Диабет 2 типа - это состояние, при котором возникают проблемы с недостатком глюкозы в клетках. Пища играет огромную роль при диабете 2 типа и может либо помочь, либо помешать заболеванию. Продукты с высоким содержанием сахара, транс-жиры, белый хлеб и крахмалистые овощи, все классифицируются как «неправильный» тип пищи, который может повышать уровень сахара в крови и инсулина и способствовать воспалению, что может увеличить риск заболевания. Со временем высокий уровень может повредить нервы и кровеносные сосуды организма, что может стать основой для болезней сердца и почек. Углеводы, белок и жир классифицируются как макроэлементы, которые обеспечивают организм энергией. Они оказывают наибольшее влияние на уровень сахара в крови, поскольку они расщепляются на сахар или глюкозу и всасываются в кровь.

Когда «диабетики» типа 2 потребляют слишком много крахмалистых овощей или углеводов, их уровень сахара в крови повышается до опасно высокого уровня. Однако еще не все потеряно, так как доказано, что популярный крахмалистый овощ помогает снизить уровень сахара в крови у «диабетиков» 2 типа. Сладкий картофель отличается от других крахмалистых овощей и считается «антидиабетическим» продуктом. Диетолог назвал дешёвый овощ, снижающий уровень сахара в крови. Волокно помогает контролировать уровень глюкозы в крови и контролировать вес, а калий помогает контролировать кровь.

Сладкий картофель помогает сбалансировать уровень сахара в крови, и исследования показали, что они содержат адипонектин, те же гормоны, которые выделяются из жировых клеток. Адипонектин улучшает обмен веществ и регуляцию инсулина. Исследования также показывают, что мякоть сладкого картофеля содержит больше клетчатки, чем кожа, что указывает на то, что цельный овощ может быть полезен для снижения уровня сахара в крови. Сладкий картофель является прекрасным дополнением к белку, и по сравнению с белым картофелем он ниже по гликемическому индексу и обеспечивает витамин А для хорошего здоровья глаз. Диетолог Хелен Бонд заявила: «Средиземноморская диета считается лучшей диетой в целом второй год подряд.

Это было коренным образом благодаря её простоте, вероятности содействия кратковременной и долгосрочной потере веса и эффективности против сердечно-сосудистых заболеваний и диабета».

Симптомы диабета 2 типа:

частое мочеиспускание;

увеличение жажды;

постоянный голод;

нечёткое зрение;

медленное заживление порезов и ран;

покалывание, онемение или боль в руках или ногах.

Всегда важно следить за симптомами диабета 2 типа, и следует поговорить с врачом, если есть вероятность заболевания.