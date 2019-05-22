Прыщи и пигментные пятна: зависимость от смартфона влияет на здоровье кожи

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В 10 раз больше бактерий, чем на ободке унитаза, живет на мобильном телефоне. И эти бактерии постоянно соприкасаются с лицом человека, совершающего очередной звонок.

Характерной чертой мобильных телефонов является тенденция нагреваться после продолжительного использования. В результате нагревания устройства кожа перестает нормально вырабатывать меланин. В долгосрочной перспективе на коже появляются пигментные пятна и неровные тона. Этой проблеме подвержены любители долго болтать по телефону.

Соучредитель Epique Labs Дивья Мехта предлагает обратить внимание на такую проблему, как дерматит – воспаление кожи. Проводимые исследования доказали, что смартфон, поднесенный к коже может вызвать отек, покраснение, зуд, образование пузырей на лице и руках. Всему виной никель и хром, которые содержаться почти во всех корпусах мобильных телефонов.

Также смартфон является сборником огромного количества бактерий и пыли. Соприкасаясь с кожей, микроорганизмы попадают на нее и вызывают воспаления, акне и прыщи.

Чтобы избежать проблем с кожей специалисты поделились рядом правил. Например, следует ограничить продолжительность звонков. В случае, если это сделать затруднительно, во время разговора следует чередовать уши или использовать устройства громкой связи, такие, как Bluetooth или гарнитуры. По возможности, следует включать динамик. Важно каждый день протирать свой телефон антибактериальными салфетками и не забывать о правилах личной гигиены.