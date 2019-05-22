Врачи рассказали об опасности для здоровья при сильной усталости после еды

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По их мнению, развивающийся диабет может быть причиной такого отклонения.

Ученые из университета Майца рассказали, что долгое нежелание что-либо делать после приема пищи может свидетельствовать о зарождающемся диабете. При этом ученые подчеркивают, что обычная усталость после еды может быть нормальным явлением том случае, если она длится не более двух часов.

Специалисты университета объясняют, что усталость организма происходит из-за того, что кровь отступает от мозга человека после приема пищи и направляется к органам пищеварения для улучшения их работы. Повышенный уровень сахара удлиняет данный процесс. Проводя исследование в области обнаружения у пациентов признака диабета, ученые обнаружили, что у больных данным заболеванием людей, процесс переваривания и мышечное расслабление после еды длиться в 1.5-2 раза дольше.

Людям, которые долго не могут вернуться в нормальный рабочий режим после еды, следует обратить внимание на то, как у них изменяется уровень сахара. Вполне возможно, что они могут обнаружить у себя превышенные нормы содержания сахара в крови.

Диабет в запущенной стадии – крайне опасно заболевание. У людей, страдающих данным отклонением наблюдаются проблемы с сердцем, ухудшается зрение и разрушаются глазные капилляры, ухудшается слух и память. В некоторых случаях, диабет может привести к ампутации конечностей (чаще всего ступней ног).