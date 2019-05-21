Назван продукт, который повысит IQ и поможет лучше отдохнуть

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На сон и когнитивный баланс влияет рыба, говорят эксперты.

Хороший ночной сон так же важен, как здоровое питание и физические упражнения. Однако многим людям, которые борются с бессонницей и стрессами днём трудно «выключиться» и уснуть. Ответить, как можно улучшить свои привычки сна без лекарств решились эксперты. Исследование, проведенное в 2017 году в Университете Пенсильвании, показало, что дети, которые едят рыбу, не только имеют более высокие показатели IQ, но и имеют лучший сон. Употребление в пищу рыбы улучшает когнитивное поведение и делает человека умнее. Омега-3, содержащиеся в рыбе, улучшают интеллект и улучшают ночной отдых. Профессор Penn Integrated Knowledge Адриан Рейн сказал об исследовании: «Недостаток сна связан с антиобщественным поведением и плохой познавательной способностью».

Нет сомнений, что нужно больше спать в своей жизни. Рекомендуемое количество сна для взрослого 7-9 часов каждую ночь. Это важно для различных аспектов работы мозга, включая познание, концентрацию, продуктивность и производительность. На самом деле, плохой сон настолько серьёзен, что может привести к большему риску сердечных заболеваний и инсульта.

Джейн Холт, медицинский консультант в Writemyx, сказала: «Есть ряд причин, по которым ваш сон может быть прерван от стресса и депрессии, вплоть до болезни. В редких случаях вы можете испытывать расстройство сна. Важно подчеркнуть, что перед началом любого курса лечения вы должны поговорить с врачом».

Чтобы понять механизм влияния плохого сна на организм стоит знать о симптомах и последствиях:

появляется чрезвычайная усталость, раздражительность и сонливость в дневное время;

есть прибавка в весе и трудности с его потерей;

ослабленная иммунная система;

повышенное кровяное давление и увеличение риска диабета и сердечных заболеваний;

хроническая боль;

психические заболевания, включая депрессию и беспокойство;

снижение фокуса и концентрации, что приводит к снижению производительности на работе;

снижение моторных функций, что делает вождение опасным.

«Старайтесь придерживаться обычного режима сна - время, когда вы ложитесь спать и когда вы просыпаетесь, должно быть одинаковым. Избегайте дремать днем. Старайтесь не смотреть телевизор, компьютер или телефон прямо перед сном. Упражнения по крайней мере 30 минут в день в течение большинства дней недели. Получите достаточное количество естественного освещения в течение дня. Установите регулярный, расслабляющий режим сна. Примите теплую ванну или душ перед сном. Избегайте большого обеда перед сном», - советует коллегия экспертов.

Таким образом, назван продукт, который повысит IQ и поможет лучше отдохнуть.