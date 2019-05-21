Затычки в помощь: Аудиологи рассказали, как защитить слух

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Частое воздействие шума может повредить волосковые клетки во внутреннем ухе.

Шум является самой большой угрозой для слуха. Постоянное прослушивание громкой музыки или даже частые походы в кино могут повредить внутреннее ухо.

По данным экспертов, при возникновении шума в общественных местах, транспорте, люди часто включают музыку, чтобы изолировать окружающий мир. Однако многие пользователи слишком усердствуют в увеличении громкости звука.

Аудиологи рассказали, что новые смартфоны отображают безопасный уровень звука и предупреждают о нарушении этой границы. Медики рекомендуют не игнорировать эту информацию, ведь это поможет защитить слух.

Для любителей громких концертов также есть выход: на помощь приходят затычки. Эти звукоизолирующие средства позволят наслаждаться музыкой, однако обеспечат некоторую защиту. Эксперты советуют брать с собой беруши в шумные места: крупные мероприятия с фейерверками, большие кинотеатры, рок-концерты и т. д.

Медики отмечают, что несоблюдение этих правил может иметь негативные последствия. Громкий звук способен повредить крошечные волосковые клетки во внутреннем ухе. Звон в ушах — первый тревожный звоночек о проблеме со слухом. Если постоянно подвергать уши «звуковому стрессу», то волосковые клетки умрут, что приведёт к потере слуха и постоянному шуму в ушах.