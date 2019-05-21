Повышенное давление? Медики назвали 5 продуктов, которые срочно нужно исключить из рациона

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Избыток натрия повышает кровяное давление и риск инсульта.

Исследования американских врачей показали, что соблюдение диеты Dash помогает снизить высокое кровяное давление и риск сердечной недостаточности у людей в возрасте до 75 лет.

Эксперимент, в котором участвовали более 4500 человек, длился 13 лет. Испытуемые добавили в свой рацион много фруктов, овощей, орехов, цельных зёрен, рыбу и нежирные молочные продукты. При этом медики назвали 5 продуктов, которые срочно нужно исключить из рациона: соль, красное мясо, сахар, цельные сливки и алкоголь. У тех, кто максимально придерживался этой диеты, нормализовалось артериальное давление и уменьшился риск возникновения инсульта.

Медики отметили, что повышенное давление «требует» особого внимания к питанию. Соль, как известно, является белым врагом человека. Избыток натрия способствует развитию гипертонии. Чаще всего соль «находится» в еде на вынос, поэтому готовить дома — лучший вариант сохранить здоровье.

Сахар и все «производные сладкие» продукты также наносят непоправимый вред организму. Это быстрые углеводы, которые могут увеличить уровень глюкозы в крови, что негативно скажется на сердце.

Диетологи рекомендуют заменить цельные сливки нежирными молочными продуктами, а красное мясо — рыбой. По словам врачей, непоправимый вред может нанести алкоголь, который способен уничтожить «живые» клетки организма.

Медики рекомендуют создать для себя постоянный рацион питания. Здоровая еда и физическая активность помогут надолго сохранить свое здоровье в норме.