Стонешь от боли в «эти дни»? Медики назвали естественные методы, чтобы облегчить страдания

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Скромный кунжут и семена подсолнечника спасут от ежемесячной беды.

Многие женщины испытывают различный дискомфорт во время менструации: судороги, боль в области живота и спины, пульсация. Некоторые обладают высоким уровнем простагландинов, из-за чего ощущения в «эти дни» становятся мучительными.

Американские медики разработали новые естественные методы, суть которых заключается в синхронизации семян: даже простое употребление этих продуктов успокоит болезненные симптомы.

Врачи назвали эту цикличность шансом на спасение для многих женщин. Синхронизация семян включает в себя употребление определённых видов во время двух фаз менструального цикла: до и после овуляции. Это поможет контролировать уровень жирных кислот, чтобы создать идеальный баланс гормонов, из-за отсутствия которого и возрастают боли.

Чтобы облегчить страдания, нужно в первой половине цикла (1-14, фолликулярная фаза) есть столовую ложку семян тыквы и льна, чтобы нормализовать уровень эстрогена. Во второй половине (15-28, лютеиновая фаза) — есть столовую ложку семян подсолнуха и кунжута, чтобы сбалансировать количество прогестерона.

По словам медиков, лежать нужно в позе «эмбриона», что поможет расслабить мышцы и снизить напряжение организма. Также советуют отказать от кофе на период максимальной боли.

Стонешь от боли в менструальные дни? Пора идти покупать семечки и добавлять их в свой рацион. Врачи отметили, что при регулярном употреблении этих продуктов потребность в обезболивающих пропадёт.