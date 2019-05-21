Учёные: Состав кишечных бактерий влияет на психику человека

Сегодня, 13:49

Сбалансированная кишечная флора помогает поддерживать работу иммунной и нервной систем, а также обмен веществ.

Исследование, опубликованное в журнале «Общая психиатрия» предусматривает, что состав кишечных бактерий может повлиять на психическое здоровье человека. Считается, что сбалансированная кишечная флора помогает поддерживать работу иммунной и нервной систем, а также обмен веществ. Учёные говорят, что правильное питание может помочь ослабить симптомы тревоги. Тревожные расстройства — общий термин для обозначения таких состояний, как генерализованное и социальное тревожное расстройство, они затрагивают миллионы людей.

Симптомы варьируются от состояния к состоянию, но могут включать нервозность или раздражение; человек испытывает надвигающееся чувство гибели; и физические проявления, такие как сон, потливость и учащенное сердцебиение. В настоящее время лечение включает терапию, такую как когнитивно-поведенческая терапия, и медикаменты, такие как антидепрессанты. Чтобы выяснить, можно ли частично лечить тревогу, регулируя триллионы организмов, в том числе бактерий, которые живут в кишечнике, учёные изучили 21 исследование, в котором участвовало 1503 человека. В 14 исследованиях определяли влияние пробиотиков на тревогу, в то время как остальные семь исследовали такие подходы, как изменение рациона человека, которое не включало пробиотики, включая диету с низким FODMAP. Это место, где человек отказывается от продуктов, которые не всасываются в тонкой кишке. Из исследований, в которых участники принимали пробиотики, 36 процентов показали улучшение симптомов тревоги. И из исследований, не связанных с пробиотиками, 86 процентов были эффективными.

«Таким образом, мы можем легко обнаружить, что хотя мы можем регулировать кишечную флору двумя способами, непробиотическое вмешательство значительно лучше, чем пробиотическое вмешательство», — пишут авторы.

Тревога — не единственное условие, на которое, по мнению учёных, может повлиять диета. Исследование, опубликованное в прошлом году, показало, что средиземноморская диета может предотвратить депрессию. Диета основана на растительных продуктах, включает овощи, фрукты, бобовые, оливковое масло и орехи, а также рыбу. Таким образом, учёные утверждают, что состав кишечных бактерий влияет на психику человека. Получается, есть связь между самочувствием, настроением и выбранной едой, что не может не впечатлять.