Протонная терапия в России станет страховой

Сегодня, 09:51

С 2020 года онкологическим больным будут оказывать специализированную помощь в рамках ОМС.

Протонная терапия – это один из видов лечения, применяемого для борьбы с опухолями. Разогнанные протоны направляют на поврежденный участок, что вызывает гибель раковых клеток.

Процедура требует дорогостоящего и массивного оборудования, что сказывается на конечной стоимости для пациента. Так, в РФ курс лечения обойдется в 2 миллиона рублей, что доступно немногим. По этой причине протонную терапию планируют внести в перечень процедур, предоставляемых в рамках медицинского страхования.

До 2021 года протонная терапия станет страховой. Планируется выделить 10,5 миллионов рублей в бюджет ОМС. По словам главы Федерального фонда ОМС Натальи Стадченко, это позволит получить дорогостоящее лечение 2 тысячам пациентам ежегодно.

Сегодня в России доступно три центра протонной терапии – в Москве, Московской области, и Ленинградской области. Совокупная пропускная способность трех учреждений едва превышает 1000 пациентов в год.