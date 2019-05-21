Среднестатистический брак ведет к ожирению – ученые

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Находясь в браке, шанс приобрести лишний вес увеличивается до 80%.

Факт набора лишнего веса в браке для многих является очевидным и в ходе масштабного исследования, в котором приняло участие до 15 000 семейных пар, выяснилось, почему брак ведет к ожирению и как этому можно противостоять.

Среднестатистический брак является настоящей ловушкой для тех, кто боится потерять гармонию со своим телом. Вступая в союз с другим человеком, люди чаще всего начинают вести менее активный образ жизни, при этом увеличивая количество приемов пищи и объем порций. Ученые отмечают, что в период романтических отношений до брака, в организме человека вырабатывается большое количество гормонов, которые способствуют сжиганию лишних жиров. В браке же, наступают «спокойствие и расслабленность», что ведет к замедлению процессов обмена веществ.

Помимо этого, на набор веса также влияет и покупка личного автомобиля. Исследования показывают, что многие пары не имели своей машины до свадьбы и перемещались по городу пешком. Покупка автомобиля приводит к уменьшению активности, что провоцирует отложение жиров.

Еще одним важным фактором при наборе веса в браке ученые отмечают разочарование в партнере. Это чаще всего касается женщин, чьи мужчины перестают следить за собой после заключения брачного союза. У разочаровавшегося партнера развивается депрессия, которую он «заедает» большим количеством еды.

Также стоит отметить, что мнение об эффективной замене фитнеса домашними делами является ошибочным. Ни одна из домашних активностей не помогает избавиться от такого же количества калорий, что и занятие в тренажерном зале, заявляют ученые.

Чтобы избежать ожирения в браке специалисты советуют вести активный образ жизни, найти новые увлечения и хобби, изменить себя и свою окружающую среду.