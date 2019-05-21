Холодные ноги могут быть скрытым симптомом смертельной болезни

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Симптом может свидетельствовать о риске инфаркта, заявляют врачи.

По версии врачей, некоторые болезни могут протекать бессимптомно. Человек может и не догадываться о том, что у него присутствует то или иное отклонение. Некоторые симптомы могут быть обыденными и не привлекать особого внимания, как, например, холодные ноги, которые невозможно согреть.

Врачи часто объясняют данный признак, как показатель проявления сердечной недостаточности, ишемии и инфаркта. Помимо этих отклонений, холодные ноги могут сигнализировать о вегето-сосудистой дистании и наличии проблем с щитовидной железой. Снижение температуры ног объясняется, в первую очередь, ухудшением работы сердечно-сосудистой системы, которая отвечает за насыщение кровью всех частей тела. Такие отклонения далеко не всегда можно обнаружить на ранних этапах, поэтому стоит уделять тщательное внимание их скрытым признакам.

Если у вас имеется данные признаки, то стоит задуматься об обращении к терапевту. Врач соответствующим образом проведет анализ и выявит настоящую причину. Специалисты отмечают, что такой синдром холодных ног может быть следствием тугой одежды, которая передавливает поступающие сосуды и мешает циркулированию крови. В таком случае, стоит просто ослабить одежду или найти более свободную.

Облегчить или избавится от проблемы холодных ног можно и самостоятельно, если он не является признаком тяжелой болезни. Врачи советуют избавиться от вредных привычек, вести активных образ жизни, посещать бани и наладить рацион.