Московские врачи удалили пятилитровую опухоль 16-летней девушке

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«Многокамерное кистозное образование правого яичника с признаками сдавливания ближайших органов» – таков был вердикт специалистов.

Шестнадцатилетняя девушка обратилась в больницу с жалобами на дискомфорт и увеличенный живот, который «вырос» за последние пару месяцев. Ранее она была на приёме у своего лечащего врача, где было проведено ультразвуковое исследование, выявившее нестандартное образование на правом яичнике.

Специалисты отделения гинекологии провели дополнительное обследование. Выяснилось, что опухоль была кистозной, сдавливающей ближайшие органы пациентки. Объём составлял пять литров, а размер 220,5 х 193 х 273 мм.

После обследования, в срочном порядке был собран консилиум онкологов и гинекологов. На собрании было решено провести экстренную операцию по удалению опухоли.

Опухоль в объёме пять литров была удалена с правой стороны вместе с придатками. После операции было проведено гистологическое исследование, которое показало, что опухоль являлась зрелой тератомой. Она состоит из тканей эмбриона и может иметь вид недоразвитого органа.

Как итог: операция прошла успешно и без осложнений, девушке был наложен косметический шов.

Напомним, что на прошлой неделе двадцатипятилетней женщине был поставлен диагноз – рак яичников. Направив её на анализы, выяснилось, что у пациентки повышенный уровень хорионического гонадотропина. Эти показатели характерны лишь при двух случаях: беременность или рак матки.

Специалисты поставили женщине рецидив, назначив ей курс химиотерапии. В заключении было прописано две опухали 12 и 19 см. Но за несколько дней до операции у женщины случился выкидыш. Оказалось, что она была беременна двойней.