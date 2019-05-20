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Они используют разную технику с первых лет своей жизни, а вот общаться вживую не могут.

«Сетевым» поколением или миллениалами называют родившихся в 1980–2000 годы. У этих людей возникают проблемы с коллегами, они избегают корпоративных вечеринок и проводят много времени за компьютером. Британские психологи рассказали, почему «сетевому» поколению сложно завести друзей, общаться с товарищами и начальниками. Так происходит из-за самовлюблённости. Как правило, миллениалы отличаются высоким уровнем нарциссизма. Они обожают выставлять фото в социальных сетях, им нравится, когда пользователи «лайкают» их публикации. Данное поколение очень высоко ценит виртуальный мир, поскольку не умеет общаться вживую. По этой причине им нелегко заводить друзей.

Психологи отмечают, миллениалам трудно определиться. Они избегают неприятностей и не желают взрослеть. Представители «сетевого» поколения не хотят принимать серьёзных решений и часто совершают необдуманные поступки, больше присущие детям. Милленеалы преувеличивают собственную значимость и обижаются, когда им делают замечания. Такое поведение не способствует заведению близких отношений.

«Сетевое» поколение возвело гаджеты в ранг божества. Они не представляют свою жизнь без смартфонов и ноутбуков. Согласно проведённому опросу, многие миллениалы предпочтут соцсети живому общению.

Почему представители этого поколения выросли такими, ответить непросто. Большую роль на них оказало развитие техники и экономические кризисы. Названные причины способствовали созданию выдуманного мира.

Стоит отметить, при желании представители «сетевого» поколения могут решить проблему общения. Миллениалы хорошо обучаемы, имеют высокую самооценку и способны извлекать уроки из неудачного опыта. Положительные качества поколения помогут им завести хорошие отношения и найти друзей, просто для этого нужно прилагать усилия и поставить цель.