Фен на шляпу! Врачи назвали ТОП-3 способа для защиты волос летом

Сегодня, 19:34

Если не придерживаться защиты волос от воздействия солнечных лучей, то можно их лишиться.

Большинство женщин жалуются на внешний вид своих волос, в особенности, летом. Однако, многие из них даже не подозревают о пагубном влиянии солнечных лучей. Несколько дней на солнце без защиты, могут вызвать ухудшение кровообращения, проблемы с поступлением питательных веществ, разрушение защитного жирового слоя на поверхности головы, а также разрушение белка кератина, который служит основой структуры волосков.

Перечисленные последствия могут привести к полноценной потере волос. Для того, чтобы подобного не произошло, врачи назвали ТОП-3 способа для защиты волос летом. В первую очередь – это внешняя защиты. Эксперты рекомендуют отказаться от искусственной сушки волос и променять фен на шляпу. Также не рекомендуется использовать любые средства для укладки и находиться на солнце более 4 часов. Особенно в период с 11 до 15.

Во-вторых, для защиты волос крайне важно питание человека. Врачи рекомендуют употреблять в летний период как можно больше яиц, морепродуктов, фруктов и овощей оранжевого цвета. В них содержится каротин, который способствует равномерному загару кожи. Не лишним будет рыбий жир, в состав которого входит Омега-3 и Омега-6, бром, йод, сера, фосфор.

Закрывает ТОП-3 правильный уход за волосами. Отлично подойдут масла, благодаря которым можно обойтись без головного убора. Ели же необходимо лечение, то восточные медики рекомендуют миндальное, оливковое, кокосовое, аргановое и масло жожоба.