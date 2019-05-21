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Близорукость и очки это самый минимальный вред для глазного яблока, которое теряет эластичность и подвижность от нагрузок.

Предупреждения врачей о важности защите глаз от «гаджетов-убийц» с каждым годом всё меньше просачиваются в новости. Причиной такого изменения называют не то, что смартфоны и телевизоры стали более «убийственными» для глаз. Эксперты сходятся во мнении, что близорукость и очки это не самые печальные последствия использования «голубого экрана».

«У тебя квадратные глаза, приветствуем», - с сарказмом говорят врачи, опираясь на данные статистики.

Ноутбуки, планшеты и смартфоны портативны и часто провоцируют постоянное их использование людьми. Кроме этого дети становятся заложниками техники и получают смертельные последствия постоянных мультиков через Интернет и просмотра «глупых» отвлекающих кадров. Естественно, в это время мама занята своими делами и ребёнок якобы приглянут, но в это время малыш невидимым для мамы образом лишается зрения.

«Многие из нас испытывают беспокойство по поводу того, что может смотреть на нас с экрана», - говорят эксперты и напоминают о рекомендациях к просмотру «голубого экрана».

Министерство здравоохранения говорит, что дети, которые неактивны, чаще имеют слабое физическое, социальное и интеллектуальное развитие. При этом дети до двух лет вообще не ложны смотреть гаджеты, 2-5 лет – до 1 часа в день, 5-17 лет – 2 часа в день. Развитие техники подталкивает людей к круглосуточному пользованию гаджетами и провоцирует скрытое развитие необратимых болезней. Скотт Рид, доцент кафедры оптометрии и науки о зрении в Квинслендском технологическом университете, говорит, что близорукость достигла масштабов эпидемии. По его словам, в таких местах, как Сингапур и Гонконг, уровень близорукости среди молодых людей составляет от 80 до 90 процентов.

В то время как близорукость чаще встречается среди людей восточноазиатской национальности, близорукость является глобальной проблемой. По оценкам ООН, к 2050 году более 50 процентов населения мира будет иметь близорукость. Для сравнения, в 2010 году около 27 процентов населения мира были близорукими.

«Существует не так много убедительных доказательств, показывающих прямую связь между использованием экрана и миопией», - говорит врач. Тем не менее, «постоянное использование экранов - это одна из причин, по которой дети не могут выходить на улицу».

Время на солнце, по-видимому, имеет решающее значение для развития хорошего зрения, и Всемирная организация здравоохранения предлагает детям проводить больше двух часов в день на улице. Таким образом, названы последствия использования «гаджетов-убийц» для глаз, которые нельзя игнорировать.