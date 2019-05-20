Цельнозерновой хлеб полезней, чем белый – Учёные

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Он помогает снизить риск развития рака кишечника, рака печени и диабета 2 типа. Также он помогает держать вес в норме.

Многие люди считают, что хлеб из муки грубого помола или из ржаной полезней, чем из белой. Частично это утверждение верное.

Учёные из восточной Финляндии провели небольшое исследование. В нём приняли участие около 40 тысяч человек. Выяснилось, что и цельнозерновой хлеб, и белый повышают уровень сахара в крови. Они считают, что всё дело в кишечном микробе. Несмотря на это, ржаной хлеб всё же признали лекарством для кишечника.

Это показало другое исследование, проведённое на людях и мышах. Его разделили на 2 этапа. На первом люди и животные в течение четырёх недель ели только пшеничный хлеба, а на втором этапе они заменили его цельнозерновым.

В результате стало ясно, что у людей, употребляющих хлеб из цельных зёрен, уровень серотонина в крови был ниже. Эти выводы могут помочь предотвратить диабет второго типа и снизить риск возникновения онкологии толстой кишки.

Учёные из США также доказали пользу цельнозернового хлеба. Они выяснили, что его употребление снижает риск развития рака печени более чем на 35%. Это происходит за счёт пищевых волокон, в большом количестве содержащихся в данном виде хлеба.

Диетологи тоже рекомендуют заменить белый хлеб на цельнозерновой. Он полезнее, чем белый, а его употребление помогает сбросить вес и предотвратить риск ожирения.