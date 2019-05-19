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У людей больных ВИЧ и респираторно-синцитиальным вирусом появилась надежда на лечение.

На данный момент большинство открытий исследуется в первую очередь на мышах. Таким образом учёные получили возможность защиты людей от самых смертоносных вирусов. В процессе исследования они вырастили клетки, благодаря которым получили антитела, способные бороться с смертельными вирусами лёгких у мышей. Учёные уверены, что такая же стратегия могла бы работать против болезней людей, от которых нет вакцин.

Даже иммунолог Джеймс Восс из Исследовательского института Скриппса в Сан-Диего, штат Калифорния, который не был связан с исследованием, заявил: «Это огромный прорыв». Зачастую, в состав используемых вакцин входят осколки молекул отключенного микробного захватчика. Они заставляют иммунные клетки (В-клетки), вырабатывать антитела, которые нацелены на защиту организма. Однако не человек, кто получает вакцину, получает положительный результат. Причиной тому антитела некоторых пациентов, которые не поддаются воздействию. По этой причине до сих пор нет лекарства против ВИЧ и респираторно-синцитиального вируса, который вызывает легочные инфекции, главным образом, у детей и людей с нарушениями иммунной системы.

Группа учёных-медиков из Исследовательского центра рака им. Фреда Хатчинсона в Сиэтле, штат Вашингтон, во главе с иммунологом Джастином Тейлором провели эксперимент. С помощью ДНК-копирующей системы редактирования генома, они вырезали один из генов антител в В-клетках мыши. Затем учёные использовали вирус и стали свидетелями того, как ген начал работать, а B-клетки вырабатывать антитела.

По словам Тейлора, исследователи получили высокую эффективность. До 60% клеток произвели антитела, что даёт шанс на спасение миллионов людей.