Операция по снижению веса может вылечить диабет 2 типа

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При желудочном шунтировании понижается уровень сахара в крови и артериальное давление.

Учёные из Национального института здоровья в Великобритании провели исследование, в котором участвовали 161 подросток и 396 взрослых с избыточной массой тела. В рамках эксперимента выяснилось, что операция по снижению веса может вылечить диабет второго типа и гипертонию. Шунтирование желудка представляет собой хирургическое вмешательство, когда врач создаёт лишь небольшой резервуар для еды в пищеварительной системе пациента. Делается это для того, чтобы человек меньше ел и похудел. Шунтирование желудка – это популярная процедура в западных странах. Там многие страдают ожирением и не могут самостоятельно избавиться от пищевой зависимости. На помощь таким людям приходят хирурги.

Во время исследования выяснилось, после операций по снижению веса масса пациентов действительно уменьшается на 25-35%, но не это привлекло внимание медиков. Интересным показался факт, что при шунтировании желудка удаётся вылечить диабет второго типа и гипертонию. Артериальное давление у 57% подростков и у 68% взрослых снизилось. Относительно диабета второго типа, только 11% участников исследования продолжили лечение болезни лекарствами. Остальные ограничились изменением рациона и образа жизни.

Несмотря на положительные результаты эксперимента, возникли и побочные эффекты. Некоторым после шунтирования желудка пришлось удалять жёлчный пузырь. У подростков снизился уровень витамина D. Врачи рекомендуют принимать минеральные комплексы и добавки, чтобы снизить риск опасных последствий операции по снижению веса.