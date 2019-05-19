Гарантия вечно молодой жизни: Эксперты назвали здоровые сочетания продуктов

Сегодня, 18:06

Важно не только начать правильно питаться, но и прийти к этому вовремя – с детства.

На протяжении года эксперты проводили исследования в области питания. В конечном итоге они назвали исключительно здоровые сочетания продуктов. Первое из них вызовет чувство ностальгии у каждого человека. Кто бы мог подумать, что сочетание помидоров, яиц и лука – это гарантия вечно молодой жизни. Большинство людей кушали подобное блюдо в детстве, однако отказались от него в процессе взросления, ведь жаренное – вредно. Это миф, поскольку лук и помидоры являются богатейшим источником селена, который способствует полноценной работе половой системы. Для его правильного усвоения нужны яйца (витамин Е) и постное мало.

Второе сочетание – это брокколи, яйца и шпинат. Если женщина будет употреблять такой состав, то даже в зрелом возрасте не узнает о негативных признаках предменструального цикла. Кроме того, витамин D в яйцах и содержащийся в брокколи, и шпинате кальций, понизят риск развития остеопороза.

Для людей с проблемным зрением подойдёт сочетание шпината с авокадо. Если употреблять его с детства, то проблемы со зрением не настигнут человека даже в старости. Такой эффект происходит за счёт лютеина и витамина А.

Любители мяса не остались в стороне и для них станет полезным сочетание тушеной свинины и брюссельской капусты. Так они смогут защитить себя от рака. Важно не жарить мясо, а протушить на медленном огне в сочетании с капустой, только так человек сможет извлечь из него всю пользу селена и наладить работу почек, надпочечников и щитовидной железы.