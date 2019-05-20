Это кушать обязательно! Назван состав тарелки здорового питания

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Каждый приём пищи, по словам эксперта, должен состоять из 5 обязательных элементов, куда должны входить, в частности, достаточное количество воды, белки и овощи.

Диетолог рассказала, что в ежедневном питании должно быть правильное соотношение полезных веществ. Она обращает внимание, что 1/2 тарелки во время приёма пищи должны занимать фрукты и овощи. Однако она отмечает, что картофель учитывать не стоит, поскольку в нём содержится много веществ, влияющих на уровень сахара в крови. Разнообразие же остальных продуктов данной части тарелки должно быть максимальным по вкусу и цвету.

Стоит также отдать предпочтение цельнозерновым культурам. Они должны занимать примерно 1/4 всей тарелки. К ним относят цельная пшеница, ячмень, зерна пшеницы, киноа, овсянка, гречка, неочищенный рис, а также макароны, которые готовят из цельной пшеницы. Всё дело опять же в воздействии данных продуктов на уровень сахара. Они не так сильно повышают глюкозу, как белый хлеб, белый рис и другие очищенные зерна.

Оставшуюся 1/4 часть следует отдать белкам. Ими являются рыба, курица, фасоль, орех. Эксперт уверена, что данные продукты можно есть не только автономно, но и добавить их в салат, что также очень полезно. Относительно мяса, специалист призывает уменьшить его потребление, особенно это касается переработанных продуктов – сосисок и бекона.

Перечисленные продукты в примерном соотношении кушать, по мнению диетолога, обязательно. В состав здорового питания, который был назван диетологом, входит также достаточное количество воды. Употребление молока и сока стоит ограничить до 1 порции в день, а газированный напитки желательно исключить. Остальное следует восполнять с помощью чая и простой воды. В салаты диетолог советует добавлять только оливковое масло, поскольку оно наиболее полезно для здоровья.