Страшнее алкоголизма: Недосып «убивает» мозг и сокращает жизнь на 6-10 лет - учёные

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19-20 часов бодрствования опасны для здоровья. Клетки отмирают в результате длительного недосыпа, организм перестаёт функционировать.

Учёные выяснили, что недосып может быть опасен для здоровья человека и стать причиной многих заболеваний. Более того, он влияет на мозг страшнее алкоголизма: 19-20 часов бодрствования воздействуют на мозг точно также как изрядная доля алкоголя, а постоянное нарушение режима сна ведёт к отмиранию мозговых клеток. В целом человеческий организм перестаёт нормально функционировать.

Такие последствия связаны с недостаточным количеством естественного света, который необходим человеку, поскольку он устанавливает телесные часы с помощью специальных датчиков света в глазу. Глаз «запоминает» длительность дня и ночи, а организм регулирует режим.

Самым безвредным последствием нарушения режима сна является сезонное аффективное расстройство - форма депрессии, которая поражает 10% людей, что связано с отсутствием солнечного света. Теперь же она встречается не только в зимнее время, поскольку люди работают либо в закрытых помещениях, либо в ночное время.

Если смотреть на это в краткосрочной перспективе, то недосып может вызвать агрессию и неспособность воспринимать какую-либо информацию, а вот в долгосрочной стоит обратить внимание на то, что недосып «убивает» мозг и сокращает жизнь на 6-10 лет. Это наиболее актуально для студентов, которые ведут такой образ жизни на протяжении 5-7 лет.