«Умный» инсулин предотвратит гипогликемию при диабете – медики

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Теперь пациенты с диабетом могут не бояться впасть в кому из-за передозировки инсулина, гормон сам будет контролировать необходимое количество в крови.

Передозировка инсулина при диабете может вызвать гипогликемию, когда уровень сахара в крови слишком низок. Это может привести к судорогам, коме и, в крайнем случае, смерти. Однако эксперты изобрели «умный» инсулин. Он предотвратит слишком низкий уровень сахара в крови и сохранит нормальное состояние.

Медики внедрили в молекулы инсулина ингибитор. Именно он превращает слишком большое количество гормона в нормальное, не позволяя сахару в крови понижаться настолько, чтобы возникла гипогликемия. Кроме того, новый «умный» инсулин способен гораздо быстрее реагировать на высокие показатели глюкозы в крови и снижать её до нормы.

Кроме того, «умный» инсулин можно доставить в организм не только посредством инъекций. По словам экспертов, для него используется также специальный пластырь, который автоматически контролирует уровень сахара в крови, и таблетки.

Новый инсулин уже был проверен на мышах с диабетом первого типа. Выяснилось, что он способен контролировать уровень сахара в крови до 10 часов. Прежде, чем перейти к клиническим испытаниям, специалисты намерены ещё раз проверить гормон на биологическую совместимость. Если все тесты пройдут успешно, можно будет говорить о новом этапе в лечении диабета. Это значительный шаг вперёд, уверены врачи.