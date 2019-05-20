День памяти жертв СПИДа. Стас Пьеха побывал на встрече ВИЧ фонд

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Около 40% людей, принимающих наркотики, имеют положительный ВИЧ-статус.

В минувшую субботу в Санкт-Петербурге прошла встреча волонтёров фонда «Астарта», на которой присутствовал Стас Пьеха. Мероприятие было посвящено Международному дню памяти жертв СПИДа. В центре была открыта выставка фоторабот под названием «ВИЧ без страха и упрека», состоящую из портретов людей, живущих с ВИЧ.

Стас Пьеха является владельцем одной из наркологических клиник. На встрече он поделился своим опытом борьбы с наркотиками и объяснил свою позицию важности открыто говорить об этой проблеме.

Напомним, что в конце 2018 года обследование на ВИЧ-инфекцию прошли около 38 миллионов человек. Из них вирус иммунодефицита человека был выявлен у 896 тысяч человек. На 2019 год число случаев инфекции значительно меньше, что говорит о эффективности лечения.