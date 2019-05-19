Можно принимать даже на работе: Эксперты рассказали правду о бьюти-добавках

Сегодня, 12:27

Нет необходимости принимать сотни разных препаратов, достаточно одной – многофункциональной таблетки.

С каждым годом бьюти-добавки вытесняют традиционную косметика и завоёвывают популярность. Эксперты проанализировали ситуацию на рынке и рассказали правду о бьюти-добавках. Дерматолог Катерина Борисевич, совместно с врачом эстетической медицины Дэвидом Джеком, утверждают, что одинаковые ингредиенты могут давать совершенно разный результат.

Не стоит путать косметику по уходу за кожей и биодобавки, включающие в себя те же эффективные компоненты. Всё дело в пищеварительной системе, которая усваивает их не так, как кожа человека. Борисевич отметила, что сам коллаген является богатейшим источником аминокислот и изначально был предназначен для восстановления после травм. Однако, в виде бьюти-добавок он не достигает кожи, но может стать отличным дополнением к рациону питания. Коллаген поможет при лечении псориаза и экземы.

Доктор Джек рекомендует принимать витамины С и Е тем, кто страдает проблемами с кожей, поскольку это мощные антиоксиданты. К тому же, бьюти добавки можно пить не только дома, но даже на работе. Также стоит обратить внимание на витамин D. Сотни исследований подтвердили его пользу, особенно в виде порошка. Если совместить витамины D и Е, то можно защитить себя от негативного воздействия окружающей среды, преждевременного старения кожи и чрезмерных высыпаний. В любом случае, перед приёмом препаратов стоит проконсультировать с лечащим врачом.