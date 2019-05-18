Не такой уж безобидный: Опасность кашля разоблачили врачи

Отёк лёгких, туберкулёз, застойная сердечная недостаточность, внутренняя травма легких или легочная эмболия, и не только могут стать реальным диагнозом.
Кашель иногда становиться не только реакцией организма на раздражитель из внешней среды, но и явным симптомом серьёзной болезни. При этом человек мало обращает внимание на своё здоровье и может даже не подозревать, чем ему грозить опасность и даже смерть. Кашель - это нормальная реакция организма на избавление от раздражителей в дыхательных путях. Есть много вещей, которые могут вызвать кашель - от простуды и гриппа до аллергии и других более серьезных респираторных заболеваний. Кашель может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев. Опасность кашля разоблачили врачи. Эксперты говорят, что не такой уж и безобидный кашель, если с ним в связке наблюдаются ещё несколько состояний у человека. Вот несколько случаев, когда вам нужно как можно скорее обратиться к врачу. Выкашливание крови (кровохарканье) является признаком того, что происходит что-то серьезное. Он может сигнализировать о чем угодно - от инфекций, рака до проблемы с кровеносными сосудами легких. Такие состояния, как рак лёгких, туберкулёз, застойная сердечная недостаточность, внутренняя травма легких или легочная эмболия (сгусток крови в лёгких) могут вызвать кровохарканье. Хотя эти причины реже встречаются при хроническом кашле, при кашле с кровью всегда следует обращаться к врачу.
Туберкулёз - это заболевание, которое передается воздушно-капельным путем, когда носители кашляют, а другие вдыхают переносимые по воздуху бактерии. Вы также можете испытать необъяснимую потерю веса и постоянную усталость.
При этом стоит понимать, если есть отдышка не исключено, что диагноз кашля может трансформироваться в астму.
Таким образом, опасность кашля разоблачили врачи и рекомендуют при наличии любого из указанных симптомов обращаться за квалифицированной помощью.