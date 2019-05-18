Не такой уж безобидный: Опасность кашля разоблачили врачи

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Отёк лёгких, туберкулёз, застойная сердечная недостаточность, внутренняя травма легких или легочная эмболия, и не только могут стать реальным диагнозом.

Кашель иногда становиться не только реакцией организма на раздражитель из внешней среды, но и явным симптомом серьёзной болезни. При этом человек мало обращает внимание на своё здоровье и может даже не подозревать, чем ему грозить опасность и даже смерть. Кашель - это нормальная реакция организма на избавление от раздражителей в дыхательных путях. Есть много вещей, которые могут вызвать кашель - от простуды и гриппа до аллергии и других более серьезных респираторных заболеваний. Кашель может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев. Опасность кашля разоблачили врачи. Эксперты говорят, что не такой уж и безобидный кашель, если с ним в связке наблюдаются ещё несколько состояний у человека. Вот несколько случаев, когда вам нужно как можно скорее обратиться к врачу. Выкашливание крови (кровохарканье) является признаком того, что происходит что-то серьезное. Он может сигнализировать о чем угодно - от инфекций, рака до проблемы с кровеносными сосудами легких. Такие состояния, как рак лёгких, туберкулёз, застойная сердечная недостаточность, внутренняя травма легких или легочная эмболия (сгусток крови в лёгких) могут вызвать кровохарканье. Хотя эти причины реже встречаются при хроническом кашле, при кашле с кровью всегда следует обращаться к врачу.

«Когда вы испытываете чрезмерное потоотделение ночью, наряду с кашлем, это может сигнализировать о туберкулёзе легких», - говорит врач.

Туберкулёз - это заболевание, которое передается воздушно-капельным путем, когда носители кашляют, а другие вдыхают переносимые по воздуху бактерии. Вы также можете испытать необъяснимую потерю веса и постоянную усталость.

«Когда вы кашляете розовой, пенистой мокротой с пузырьками, это может сигнализировать об избытке жидкости в лёгких (отёк лёгких), что требует срочной медицинской помощи. Когда вы кашляете чрезвычайно густой слизью или мокротой, это может быть признаком бронхита или хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ). Зелёная или жёлтая слизь может быть симптомом инфекции, такой как синусит или пневмония», - подчёркивает врач.

При этом стоит понимать, если есть отдышка не исключено, что диагноз кашля может трансформироваться в астму.

«Вы также будете издавать хрипящий звук. Бронхит вызывает отёк, воспаление и раздражение дыхательных путей в лёгких, затрудняя дыхание. При этом стоит также обратиться к врачу», - подытожил эксперт.

Таким образом, опасность кашля разоблачили врачи и рекомендуют при наличии любого из указанных симптомов обращаться за квалифицированной помощью.