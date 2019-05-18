Лето станет в радость! Эксперты назвали самые вкусные продукты для борьбы с жарой

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Простой план питания поможет сохранить хорошее самочувствие даже в самые жаркие дни.

Многие граждане любят весну и ненавидят лето, ведь с июня во многих уголках мира начинается настоящий ад из-за слишком высокой температуры. Однако, летняя пора станет в радость, если придерживаться полезных советов, ведь недавно эксперты назвали самые вкусные продукты для борьбы с жарой. Любителям кофе эксперты советуют отказаться на время от своего любимого напитка, ведь зелёный чай обладает тонизирующим эффектом и улучшает потоотделение, что помогает в «войне» с перегревом. Не менее эффективными окажутся салаты с обилием огурца. При высоких температурах организму человека требуется как можно больше жидкости, а с этим овощем тело получает не только жидкость, но и очищается от токсинов за счёт калия, содержащегося в нём. Одним из главных продуктов при борьбе с жарой, пожалуй, можно считать арбуз. Любимое лакомство миллионов утоляет жажду, позволяет избавится от чувства голода и совсем не нагружает желудок, что позитивно сказывается на общем самочувствии человека.

Тем, кому не нравится вкус арбуза, можно посоветовать дыню, которая улучшает работу сердечно сосудистой системы и великолепно утоляет жажду, благоприятно воздействуя на функции ЖКТ. Также эксперты выделяют киви среди прочих продуктов, доступных к покупке в летнюю пору. Зелёный «волосатый» фрукт препятствует обезвоживанию организма за счёт обилия витамина С в его составе, а прочие вещества в киви помогают нормализовать давление и сердечный ритм. Одна большая ягода уже была в этом списке, а дополнит его малина, позволяющая улучшить пищеварение, утолить чувство жажды и восполнить недостаток меди в организме. Салаты, как неотъемлемый атрибут летнего стола, медицинские специалисты рекомендуют дополнять свежей петрушкой, укропом, шпинатом, луком и листьями салата. Зелень способствует кровообразованию и поможет нормализовать работу организма за счёт содержащихся в ней витаминов. Включив в свой повседневный рацион вышеперечисленные продукты, можно навсегда забыть об ужасах жары, подготовив к ней свой организм.