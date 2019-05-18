Избежать анемии можно! Названы 3 способа устранить нехватку витамина В9

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Недостаток витамина В9 приводит к анемии. Этого можно избежать, если внимательно следить за рационом.

Анемия – состояние, характеризующееся пониженным содержанием гемоглобина, и часто является следствием авитаминоза. Авитаминоз сопровождает человека при переходе от холодного времени года к тёплому. Это самый подходящий период для насыщения организма питательными веществами. Очень важную роль играет витамин В9. Он нормализует работу кровеносных сосудов, а также оказывает положительное влияние на работу кишечника.

Признаками недостатка витамина В9, кроме анемии, являются бледность видимых слизистых оболочек, сухой и ярко-красный язык, стоматит, гастрит, энтерит, расстройства чувствительности, иногда даже повышение температуры. Избежать их можно. Диетологом названы 3 простых способа устранить нехватку витамина В9.

Прежде всего, следует нормализовать рацион и проследить, чтобы в него входили печень, печень трески, бобовые, ржаной хлеб, петрушка, шпинат, салат, лук, укроп, дрожжи. Также хорошей профилактикой анемии является употребление морепродуктов, сухофруктов, сыра тофу.

Иногда даже необходимые продукты не усваиваются. Тогда есть второй способ, указал диетолог. Нужно срочно обратиться к врачу, чтобы не развились другие проблемы с ЖКТ. Витаминные дефициты могут быть генетическими. В таком случае есть третий вариант: нехватку необходимо восполнять их лекарственными препаратами. Однако в этом случае также важна консультация с врачом.

При этом специалисты предупреждают, что нормализация уровня гемоглобина не означает, что нужно вернуться к старым пищевым привычкам. Следует поддерживать правильный рацион и контролировать состояние у врача.