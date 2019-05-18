Как испортить романтический ужин - Свечи вызывают хронические заболевания лёгких

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Содержат опасные химикаты, которые ведут к мутации и онкологии. Также страдают сердце, кровь и нервная система.

Каждый человек хотя бы раз был на свиданиях при свечах. Но медики рассказали, что так можно испортить романтический ужин, и посоветовали не торопиться с расстановкой свечей на праздничном столе, поскольку они несут огромный вред здоровью. Дело в том, что они значительно снижают качество воздуха и тем самым вызывают хронические заболевания лёгких.

Мало кто задумывается, что свечи изготавливаются на парафине, который получают из нефти и сланца. Данный материал является достаточно дешёвым, если сравнивать его с воском, но он таит в себе опасность. При горении выделяются такие вещества как бензол и толуол. Они могут привести не только к аллергии, но также и к мутации, и к хроническим заболеваниям, и даже к онкологии.

Также стоит отметить, что страдают не только дыхательные органы. При длительном контакте с данными веществами начинает болеть сердце, поскольку частицы попадают в кровь, и нервная система — они оседают на ней. Если вы заметили у себя частые головокружения, мигрени, нарушение ритма дыхания, учащённое сердцебиение, то стоит немедленно обратить к врачу.

Что касается органов дыхания, то не только свечи могут нанести такой немыслимый урон. Также стоит обратить внимание на пустые банки из-под краски, гранитные камни и пульверизаторы. Они тоже не очень безопасны: например, банки выпускают газ ЛОС, который вызывает рак. Гранитные камни выделяют радон — второй опасный для лёгких газ, а пульверизаторы могут привести к астме и одышке.