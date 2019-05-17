«Особенный» ген может вызвать болезни сердца у любителей кофе - Врачи

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Мутация одного гена способна повлиять на возможность организма усваивать кофеин.

Для многих людей кофе стал самым распространенным стимулятором, который используют для повышения тонуса, внимания или работоспособности. Установлено, что активные вещества, содержащиеся в напитке, могут сохранить здоровье мозга и снизить риск развития рака простаты.

Вместе с тем, несколько исследований доказали связь сердечно-сосудистых заболеваний с переизбытком кофеина в организме. Иначе говоря, вред или пользу от кофе определяет допустимая доза напитка.

Так, избыток кофеина может вызвать головную боль и тошноту, а регулярное злоупотребление тонизирующим напитком увеличивает риск развития проблем с сердцем.

Австралийские ученые определили порог, после которого кофеин превращается в яд. Исследователи Университета Южной Австралии доказали, что мутация гена CYP1A2 в четыре раза ухудшает усваиваемость кофеина, приводя к гипертонии.

Изучив данные 347077 человек из британского биобанка, авторы исследования пришли к выводу, что «особенный» ген может вызвать болезни сердца у любителей кофе. Так, предел для здорового организма – четыре порции кофе по 75 миллиграммов в день, уверены врачи.