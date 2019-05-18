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До 40 тысяч женщин ежегодно умирают от болезней, связанных с малоподвижным образом жизни.

Недавнее исследование Американской ассоциации сердца выявило, что ежегодно сердечно-сосудистые заболевания становятся причиной смерти 400 тысяч женщин во всем мире. Этот показатель «обогнал» количество летальных случаев от рака, заболеваний дыхательных путей и диабета вместе взятых.

По мнению авторов исследования, недостаток спорта влияет на женскую смертность. Ученые считают, что фактор риска усугубляет неправильное питание. Это подтверждают результаты исследования, проведенного в Медицинской школе Университета Джона Хопкинса – половина пациентов с болезнями сердца игнорировали тренировки и здоровый образ жизни.

Специалисты напоминают, что физическая активность – это самый доступный способ увеличить продолжительность жизни. Взрослой женщине достаточно 150 минут умеренной активности в неделю или 30 минут легких нагрузок в день.