Слёзы и насморк останутся в прошлом! Врачи назвали продукты для снижения сезонной аллергии

Сегодня, 17:50

Следование простым правилам поможет разнообразить рацион и справиться с дискомфортом.

Наступление весны для большинства людей означает прекрасную пору тепла и природной красоты, однако, многие граждане не могут по-настоящему насладиться весенним благоуханием из-за сильных приступов аллергии. Чтобы не испытывать на прочность свой организм разнообразными медикаментами, можно прибегнуть к более безопасным методам борьбы с этим недугом, в чём могут помочь советы медицинских экспертов. Именно в этих целях врачи недавно назвали лучшие продукты для снижения сезонной аллергии, с которыми слёзы и насморк навсегда останутся в прошлом. В специальную диету, призванную снизить аллергическую реакцию организма на внешние раздражители, следует включить жирные сорта рыбы, салаты из свежих овощей, а также продукты, содержащие большое количество витамина D. С острыми приступами аллергии поможет справиться лук, богатый на антиоксидант под названием кверцетин, и йогурты с живыми культурами. Любители зелёного чая будут рады услышать, что этот напиток позволяет насытить организм катехинами, препятствующими выработке гистамина – основного возбудителя аллергических реакций.

Яблоки также окажутся разумным выбором для аллергиков, как и куркума, смягчающая симптомы сезонной аллергии. Особое внимание стоит обратить на семечки тыквы, подсолнуха и льна, так как они помогают восполнить запас магния в организме, способствующего понижению уровня гистамина в кровотоке и нормализации работы нервной системы. Не менее полезными доктора считают клубнику, если у человека нет аллергии именно на эту ягоду. Чтобы снизить вероятность возникновения аллергических реакций также следует ограничить потребление фастфуда, сосисок, бекона и прочих полуфабрикатов. Пользуясь всеми вышеперечисленными советами можно подготовить свой организм к весеннему сезону и безбоязненно наслаждаться прогулками по цветущим садам и полям.