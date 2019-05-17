Запах изо рта может свидетельствовать о диабете

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Диабет 2-го типа может вызвать несвежее дыхание, считают британские специалисты.

Симптомы диабета 2-го типа включают резкое снижение массы тела, усталость и частые позывы в туалет. По мнению исследователей, запах изо рта также может свидетельствовать о диабете. Этот фактор прямо зависим от уровня инсулина в крови.

По данным Всемирной организации здравоохранения, диабет 2-го типа является самым распространенным подвидом заболевания. Его развитию способствует недостаток инсулина, который поджелудочная железа генерирует в недостаточных количествах.

Авторы портала Diabetes.co сообщают, что дисфункция поджелудочной железы может повлиять на запах изо рта. Это обусловлено кетоацидозом – нарушением углеводного обмена. Так, при недостатке инсулина организм сжигает жирные кислоты, в результате чего образуется переизбыток кислых кетонов.

Эксперты напоминают, что кетоацидоз может сопровождаться обезвоживанием и рвотой, но первичным признаком является запах изо рта. Стоит отметить, что этот симптом также может свидетельствовать о проблемах стоматологического характера, или нарушениях пищеварения.