Клубника как необычное средство для отбеливания зубов и веснушек

Сегодня, 14:05

В отличие от химических средств, вкусная ягода безопасна и почти не имеет противопоказаний.

Самый действенный способ, безусловно, профессиональное отбеливание, но поход к стоматологу мало кого может воодушевить, кроме того, процедура затратная и может привести к появлению чувствительности зубов. Чтобы не травмировать лишний раз зубную эмаль и психику, можно воспользоваться народными средствами. К таким относится и клубника. Это необычное, но оченьэффективное, средство для отбеливания зубов и веснушек.

Дело в том, что клубника содержит салициловую кислоту, которая разрушает вещества, образующие налет и окрашивающие зубы. Для процедуры не требуется помощь специалистов. Все можно сделать самостоятельно, не выходя из дома и очень быстро. Потребуется только клубника.

Для начала следует как следует почистить зубы, это сделает отбеливание более эффективным. Затем надо взять ягоду, разрезать на две части, и провести с усилием по зубам несколько раз внутренней частью клубники. Если не лень, можно ягоду размять, слить сок и нанести мякоть на эмаль. Также можно смешать мякоть с содой и распределить по зубам как пасту. Процедура займет всего пять минут. После чего надо прополоскать полость рта отваром ромашки или кипяченой водой. Тоже самое и с маской для лица.

Метод, как уже говорилось, безопасный, хотя есть некоторые моменты, которые следует учесть перед проведением процедуры. Если есть сколы, трещины, кариес, истончение эмали, то процедуру проводить не рекомендуется - могут возникнуть неприятные ощущения.