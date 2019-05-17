Диетолог рассказала, что на 100% поможет похудеть к лету

Сегодня, 07:05

В философии тренера лежит одно основное понятие – активность.

Перед наступлением летнего сезона, все без исключения задумываются о своем внешнем виде. Некоторые хотят похудеть и привести себя в спортивную форму, чтобы ловить взгляды на улице, другие – предпочитают на этот период не показываться на людях. Но диетолог Ирина Димидова считает, что человек был задуман природой, как активное и подвижное существо.

В современном мире человеку необязательно вести активный образ жизни. Охоту на зверя заменила поездка на авто до ближайшего супермаркета, а технологический прогресс позволяет вообще ничем не заниматься и жить без забот. Ирина Димидова объяснила, чем опасен такой образ жизни.

Врач считает, что регулярная физическая нагрузка на протяжении всего года просто необходима нашему организму. Никакие диеты не приведут к желаемому результату без физических нагрузок. Стоит отметить, что нет никакой необходимости сразу записываться на тяжелые виды спорта или в тренажерный зал. Вполне достаточно заниматься общей гимнастикой и легкими видами разминок, главное – регулярность.

Помимо этого, врач назвала основные проблемы, которые помогает решить регулярная физическая нагрузка: Сердечно-сосудистые заболевания, усталость, недомогание, набор веса, сонливость, рассеянность. Не забывая хоть иногда, но регулярно, выполнять упражнения, вы 100% будете готовы к лету в любое время, уверяет диетолог.