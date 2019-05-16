Недосып в прошлом: Медики назвали ТОП-3 средства, которые наладят сон

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Расслабляющие чаи помогут успокоить организм и избавиться от напряжения.

Руководитель Института проблем экологии и эволюции им. Северцова Владимир Ковальзон заявил, что использовать снотворные препараты нужно только в экстренных случаях. Эксперт предупредил, что такие таблетки имеют в составе сильные вещества, которые способны вызвать дневную усталость. Последствиями такого могут стать трагические ситуации.

По словам специалистов, принимать снотворное категорически запрещено тем, кто утром будет управлять транспортным средством: сонливость на дороге станет причиной ДТП.

Медики подчёркивают, что снотворное принесёт больший вред, чем недосып. Врачи назвали ТОП-3 средства, которые наладят ночной режим.

Доктор Ковальзон рекомендует использовать специальные расслабляющие чаи с мелатонином (гормон сна). Такие «нектары» не являются снотворными препаратами, поэтому не имеют побочных эффектов сонливости. Медики настоятельно рекомендуют проконсультироваться со специалистами, чтобы определить нужную дозу мелатонина.

Сон в одно и то же время также способствуют налаживанию режима. Это поможет организму установить биологические часы.

Специалисты рекомендуют создать в комнате специальную обстановку для сна: проветрить квартиру и исключить источники света.

По данным экспертов, соблюдение этих правил поможет оставить недосып в прошлом.